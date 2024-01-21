Метов рассказал о судьбе хита «Роза чайная»

Песня «Роза чайная» в исполнении Филиппа Киркорова и Маши Распутиной в начале 2000-х годов была суперхитом. Она звучала из каждого окна. При этом изначально ее не хотели брать в радиоэфир.

Об этом VOICE в эфире шоу «Посиделки на Дорожном радио» рассказал певец и композитор Кай Метов.

«Был период, когда "Роза чайная" не зашла. Мы ее принесли на радио и услышали: "Неформат". Песне позже дали второй шанс. Она доказала, на что способна», — рассказал музыкант.

Что интересно, «Роза» была написана для исполнителей абсолютно бесплатно.

«Я эту песню не продавал, она была написана от души и бесплатно. Но я постоянно получаю роялти Не только с этой песни, но и со всех остальных», — уточнил Метов.