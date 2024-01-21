Федосеева-Шукшина «не совсем поняла» работу внучки в кино

Анна Шукшина не пошла по пути знаменитых мамы и бабушки. Девушка решила посвятить себя спорту; так, сейчас она готовится к соревнованиям по бодибилдингу, которые пройдут в мае.

Тем не менее, она дала согласие, когда ее пригласили сыграть в сериале «Балабол». Более того, девушка заявила, что совсем не против повторить подобный опыт. Своими мыслями Анна поделилась в беседе с Woman.ru. Шукшина играла сотрудницу ЧОПа — участвовала в постоянных драках, погонях, но любви также было уделено время.

«Маме понравилось, она тоже, как и я, осталась довольна. А бабушка не совсем поняла, что и к чему. Но ей сложно объяснять, она многое не слышит», — объяснила Анна.