Комика Щербакова требуют оштрафовать за мат в интернете
Алексея Щербакова общественники из движения «Братство Морозов — Златоуст» хотят оштрафовать на 5 миллионов рублей за злоупотребление ненормативной лексикой в интернете. На него подали иск, где, кроме наложения крупного денежного штрафа, требуют наказать публичным чтением в сети решения суда. Причем 88 раз.
Как пишет «Комсомольская Правда в последнее время молодые люди стали гораздо чаще материться. Сайт KP.RU провел опрос на тему борьбы со сквернословием. 38 % опрошенных предложили не поддерживать представителей шоу-бизнеса и прочих публичных людей, которые употребляют обсценную лексику.
Сценический образ комика — простой русский парень. И, по словам самого Щербакова, этот образ мало чем отличается от реальности. За исключением случаев, когда в шоу он слегка гиперболизирует грубость и эксцентричность.