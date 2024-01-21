Комика Щербакова требуют оштрафовать за мат в интернете

Алексея Щербакова общественники из движения «Братство Морозов — Златоуст» хотят оштрафовать на 5 миллионов рублей за злоупотребление ненормативной лексикой в интернете. На него подали иск, где, кроме наложения крупного денежного штрафа, требуют наказать публичным чтением в сети решения суда. Причем 88 раз.

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Как пишет «Комсомольская Правда в последнее время молодые люди стали гораздо чаще материться. Сайт KP.RU провел опрос на тему борьбы со сквернословием. 38 % опрошенных предложили не поддерживать представителей шоу-бизнеса и прочих публичных людей, которые употребляют обсценную лексику.