«Не пришлось быть фриком»: Бородина о популярности на ТВ

Телеведущая и блогер Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) похвасталась, что ей не пришлось становиться фриком ради популярности на телевидении.

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«Слава богу, чтобы стать популярной, мне не пришлось быть фриком ни одного дня. С самого появления на ТВ я получила любовь зрителей. За что очень благодарна», — подчеркнула Бородина.

Телезвезда также обрадовалась тому, что у нее получилось достичь успеха без обмана и интриг. Бородина считает, что достойно справилась с критикой хейтеров, а не «спилась». Блогер убеждена, что своими действиями после двух разводов доказала, что даже после болезненного расставания с супругом можно жить дальше.

Ксения Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась.