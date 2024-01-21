Пьяного актера театра «Ленком» Андрея Гариста задержали в Москве

Андрей Гарист, актер театра «Ленком» и звезда фильма «Подольские курсанты», попал в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, и уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

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Как пишет gazeta.ru, 29-летний актер находился дома со своей подругой. Пара поссорилась, нетрезвый Андрей схватился за нож и поранил девушке руку. Перепугавшаяся девушка вызвала полицию.

Сотрудники полиции обнаружили в квартире артиста пять подозрительных упаковок. Как показала экспертиза, в трех из них обнаружена марихуана весом 167,05 грамма.

Теперь Гаристу грозит до 10 лет лишения свободы.