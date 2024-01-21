Ярмольник высказался об уехавших из России артистах

"На днях ехал в машине, слушал радио, и Владимир Владимирович Путин сказал: приветствуется, чтобы те люди, которые уехали, возвращались. Потому что все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, это была эмоциональная реакция. И может быть, не все и не до конца понимали, для чего это и почему это", - заявил артист.