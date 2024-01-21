Психолог объяснила поведение Волочковой жизненным кризисом
Анастасия Волочкова раз за разом размещает в интернете откровенные фотографии и видеоролики. Психолог Наталья Васильева прокомментировала ситуацию, о чем информирует «Комсомольская Правда».
«Конечно, как любой публичный человек, Анастасия, в прошлом солистка Большого театра, привыкла к повышенному вниманию. И в большей степени, эти скандалы вокруг ее персоны призваны привлечь внимание публики. К сожалению, для этого она выбирает не самые удачные способы», - сказала эксперт.
Васильева отметила, что видеоролики создают картину проблем с алкоголем, а также кризисного этапа в жизни.
«У меня создалось впечатление, что ей сейчас очень трудно. Возможно, это связано с возрастом. Взросление — трудный процесс для большинства женщин, особенно публичных, чья деятельность связана с искусством, красотой и особенно балетом. Это выглядит, как попытки продемонстрировать молодость, легкость, свободу и некую идеальную жизнь. Но через этот образ видны усталость, боль, а временами агрессия и страх. По этим видео трудно сделать вывод, что она счастлива, реализована и успешна».
Эксперт обратила внимание на то, что сейчас многие селебрити поддерживают внимание к себе откровенным эпатажем. По мнению психолога, это происходит потому, что в обществе этот прием работает. Публика действительно «заточена» на негатив.
«Я уверена, что и Анастасия создает свои проекты, продвигает искусство, планирует открыть балетную школу. Но разве это интересные новости для нас? Как только поменяются наши ценности и мы начнем ценить талант, искусство, социально - значимые проекты, творчество, вдохновение, жизнь, публичным людям не останется ничего другого, как создавать свою известность на действительно интересных проектах», - резюмировала Васильева.
Общероссийское общественное движение «Ветераны России» предложило звездам шоу-бизнеса принять участие в гуманитарных миссиях для помощи ВС России и жителям Донбасса. Эту идею поддержала известная балерина Анастасия Волочкова во время мероприятия по случаю своего дня рождения.