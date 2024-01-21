Психолог объяснила поведение Волочковой жизненным кризисом

«У меня создалось впечатление, что ей сейчас очень трудно. Возможно, это связано с возрастом. Взросление — трудный процесс для большинства женщин, особенно публичных, чья деятельность связана с искусством, красотой и особенно балетом. Это выглядит, как попытки продемонстрировать молодость, легкость, свободу и некую идеальную жизнь. Но через этот образ видны усталость, боль, а временами агрессия и страх. По этим видео трудно сделать вывод, что она счастлива, реализована и успешна».