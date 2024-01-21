Тимур Родригез назвал своего любимого артиста на российской эстраде

На телеканале ТНТ вышел очередной выпуск музыкально-развлекательного шоу «Конфекта».

Одним из участников эпизода стал Дмитрий Ди Иванов из Москвы, который выступает в группе «Папади & Гигарама». Для переделки выбрали песню под названием «Плиточник Дима».

Конкурсант, выйдя на сцену раскритиковал поп-исполнителей: «Я рок-н-ролльщик, поэтому этих «попсовиков» на дух не могу переносить».

Дмитрий добавил, что Zivert, в свою очередь, «из попсы делаете рок-н-ролл».

Ведущая программы Марина Кравец отметила, что из-за таких высказываний москвич может не оказаться в финале.

Затем на сцене появился Леонид Агутин с переделанной песней, вызвав бурю эмоций у зрителей и судей. После выступления певец поделился впечатлениями от участия в шоу. Агутин подчеркнул, что хотел оставить ироничный посыл композиции, и обратить внимание на ее текст.

Роздригез выразил свое восхищение творчеством Агутина и заявил, что таких музыкантов, как Леонид, больше нет.