Бородина ответила на обвинения в обмане в шоу «Окна»

«А я там что, тело свое продавала? Или деньги у вас просила и не вернула? Люди, вы не в себе. За что стыдно-то? За то, что я, будучи 20-летней девочкой, работала в редакции и выручила всех, потому что слетела героиня!? В чем стыд, не могу понять», — отметила знаменитость.