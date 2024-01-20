Ярмольник высказался о почетных званиях

«Я не против званий, я против того, что они обесценились. Они для меня ничего не значат. Народные артисты для меня — это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. Сейчас у артиста должны быть две вещи, которые являются его достоинством и гордостью, — гонорар и любовь зрителей. Ничего больше артисту не надо», — сказал Ярмольник.