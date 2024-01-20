Ярмольник высказался о почетных званиях
Леонид Ярмольник всегда отказывался от присвоения ему почетных званий заслуженного или народного артиста. По его словам, у актера должно быть имя и зрительская любовь, чтобы отличать его от других.
22 января Леонид Исаакович отметит 70-летний юбилей. В недавнем интервью актер в очередной раз высказался на тему всяческий званий и регалий.
«Я не против званий, я против того, что они обесценились. Они для меня ничего не значат. Народные артисты для меня — это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. Сейчас у артиста должны быть две вещи, которые являются его достоинством и гордостью, — гонорар и любовь зрителей. Ничего больше артисту не надо», — сказал Ярмольник.
Леонид Исаакович очень востребованный артист. Как сообщает «Комсомольская Правда», сценарии ему присылают каждую неделю. Но он проводит жесткий отбор и соглашается на съемки один-два раза в год.
«Если я что-то делаю, хочу, чтобы это получилось, и чтобы мне за это сказали спасибо. Еще лучше — чтобы позавидовали», - отметил он.
Ранее актер и продюсер Леонид Ярмольник назвал отъезд актеров, музыкантов и режиссеров из страны после начала спецоперации эмоциональным порывом. По его словам, многие до конца не понимали, что происходит и вскоре могут вернуться назад.