Валерий Меладзе объяснил отмену своих концертов

СМИ писали об отмене концертов Валерия Меладзе в Казахстане. Причина не называлась, но в социальных сетях распространились слухи, что дело в возможном признании музыканта в России иноагентом.

И вот сам Меладзе прояснил ситуацию, записав видеоролик, где объяснил отмену выступлений личными обстоятельствами. Он пообещал поклонникам своего творчества из Астаны и Алматы, что их встреча обязательно состоится, пишет СтарХит.

Концерт во Дворце республики, который планировался 20 января, состоится 2 февраля, 23 января – пройдет 4 февраля, 25 января – 6 февраля. Ранее приобретенные билеты действительны.

Выяснилось, что что отец братьев Константина и Валерия Меладзе попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Где, по сведениям СМИ, и скончался. Так что перенос концертов может быть связан с похоронами отца.