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Валерий Меладзе объяснил отмену своих концертов

СМИ писали об отмене концертов Валерия Меладзе в Казахстане. Причина не называлась, но в социальных сетях распространились слухи, что дело в возможном признании музыканта в России иноагентом.

И вот сам Меладзе прояснил ситуацию, записав видеоролик, где объяснил отмену выступлений личными обстоятельствами. Он пообещал поклонникам своего творчества из Астаны и Алматы, что их встреча обязательно состоится, пишет СтарХит.

Концерт во Дворце республики, который планировался 20 января, состоится 2 февраля, 23 января – пройдет 4 февраля, 25 января – 6 февраля. Ранее приобретенные билеты действительны.

Выяснилось, что что отец братьев Константина и Валерия Меладзе попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Где, по сведениям СМИ, и скончался. Так что перенос концертов может быть связан с похоронами отца.

Отец Валерия Меладзе попал в реанимацию из-за последствий ковида

Еще летом в сети появилась информация о разладе в отношениях Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе. Джанабаева с детьми живет в Подмосковье в элитном поселке «Миллениум парк». Подписчики заметили, что артистка на долгое время пропадала из соцсетей, а когда недавно вернулась, начала публиковать депрессивный контент.

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