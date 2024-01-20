Валерий Меладзе объяснил отмену своих концертов
СМИ писали об отмене концертов Валерия Меладзе в Казахстане. Причина не называлась, но в социальных сетях распространились слухи, что дело в возможном признании музыканта в России иноагентом.
И вот сам Меладзе прояснил ситуацию, записав видеоролик, где объяснил отмену выступлений личными обстоятельствами. Он пообещал поклонникам своего творчества из Астаны и Алматы, что их встреча обязательно состоится, пишет СтарХит.
Концерт во Дворце республики, который планировался 20 января, состоится 2 февраля, 23 января – пройдет 4 февраля, 25 января – 6 февраля. Ранее приобретенные билеты действительны.
Выяснилось, что что отец братьев Константина и Валерия Меладзе попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Где, по сведениям СМИ, и скончался. Так что перенос концертов может быть связан с похоронами отца.
Еще летом в сети появилась информация о разладе в отношениях Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе. Джанабаева с детьми живет в Подмосковье в элитном поселке «Миллениум парк». Подписчики заметили, что артистка на долгое время пропадала из соцсетей, а когда недавно вернулась, начала публиковать депрессивный контент.