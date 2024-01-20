Седокова рассказала, чем сейчас занимается ее супруг

«Мой муж сейчас под меня подстраивается. Он уже не видел свою жену три месяца, потому что я в данный момент нахожусь здесь и занимаюсь реализацией своей карьеры. Кто-то, наверное, был бы недоволен. А он там каждый день отвозит ребенка в школу», - рассказала звезда.