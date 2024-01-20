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Седокова рассказала, чем сейчас занимается ее супруг

Анна Седокова в своем подкасте «Я сильная, я справлюсь» на Rutube рассказала, что они с мужем Янисом Тиммой пересмотрели свою семейную жизнь. Тимма завершил спортивную карьеру, так что он взял на себя основные обязанности по дому.

Седокова рассказала, чем сейчас занимается ее супруг
© РИА Новости

Анна вернулась на сцену, покинув Майами, где прожила несколько месяцев без дела. Она активно занялась карьерой, уже успела поучаствовать в шоу «Последний герой» и других мероприятиях, представить новые песни.

Анна благодарна супругу, что он дал ей возможность вернуться в шоу-бизнес, пишет teleprogramma.pro.

«Мой муж сейчас под меня подстраивается. Он уже не видел свою жену три месяца, потому что я в данный момент нахожусь здесь и занимаюсь реализацией своей карьеры. Кто-то, наверное, был бы недоволен. А он там каждый день отвозит ребенка в школу», - рассказала звезда.

Карьера Анны Седоковой началась в 2002 году, когда она стала участницей группы «ВИА Гра». Она привлекла внимание своим ярким вокалом и сценической харизмой. Анна Седокова стала одной из самых популярных участниц группы и записала несколько хитовых песен, таких как «Стоп! Снято!», «Биология» и «Научись летать».

Шоу-бизнес
Янис Тимма
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