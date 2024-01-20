Седокова рассказала, чем сейчас занимается ее супруг
Анна Седокова в своем подкасте «Я сильная, я справлюсь» на Rutube рассказала, что они с мужем Янисом Тиммой пересмотрели свою семейную жизнь. Тимма завершил спортивную карьеру, так что он взял на себя основные обязанности по дому.
Анна вернулась на сцену, покинув Майами, где прожила несколько месяцев без дела. Она активно занялась карьерой, уже успела поучаствовать в шоу «Последний герой» и других мероприятиях, представить новые песни.
Анна благодарна супругу, что он дал ей возможность вернуться в шоу-бизнес, пишет teleprogramma.pro.
«Мой муж сейчас под меня подстраивается. Он уже не видел свою жену три месяца, потому что я в данный момент нахожусь здесь и занимаюсь реализацией своей карьеры. Кто-то, наверное, был бы недоволен. А он там каждый день отвозит ребенка в школу», - рассказала звезда.
Карьера Анны Седоковой началась в 2002 году, когда она стала участницей группы «ВИА Гра». Она привлекла внимание своим ярким вокалом и сценической харизмой. Анна Седокова стала одной из самых популярных участниц группы и записала несколько хитовых песен, таких как «Стоп! Снято!», «Биология» и «Научись летать».