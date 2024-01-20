Звезды поддерживают оставшегося не у дел Киркорова
Филипп Киркоров после участия в голой вечеринке оказался изгоем. Доступ на телевидение поп-королю перекрыт и корректируются даже старые записи с его участием. Ряд представителей шоу-бизнеса отвернулись от артиста, очевидно, опасаясь разделить его участь.
Но многие звезды решили поддержать Филиппа в трудную минуту. Как рассказывает «Московский Комсомолец», первой за него вступилась давняя подруга, певица Азиза Она осудила тех, кто ранее говорил о дружбе с певцом, а сейчас активно осуждает Филиппа Бедросовича.
Вслед за Азизой стали обозначать свое отношение к ситуации и другие известные артисты. Так, они начали выкладывать в личных блогах его песню, в которой Киркоров сообщил, что виной всему произошедшему – «усталость и первый снег».
Так, поддерживают Филиппа Лариса Гузеева, Николай Басков, Лариса Долина, Алсу, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Анастасия Стоцкая, Ксения Собчак Марина Федункив, Дмитрий Маликов, Андрей Малахов, Анита Цой, Татьяна Навка, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и многие другие звезды.
Сцену с Филиппом Киркоровым вырезали из «Сватов». Там певец сыграл самого себя в ходе экскурсии на винзаводе. Как сообщает Telegram-канал Baza, до того, как сцену поправили, персонаж сериала называл артиста «дорогим Филиппом» и показывал ему «закрома».
Теперь в обновленной версии данной серии Киркорова больше нет, что также подтверждает внезапное прерывание музыкальной темы. Отметим, что речь идет серии, которую сняли в 2010 году.