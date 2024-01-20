Звезды поддерживают оставшегося не у дел Киркорова

Филипп Киркоров после участия в голой вечеринке оказался изгоем. Доступ на телевидение поп-королю перекрыт и корректируются даже старые записи с его участием. Ряд представителей шоу-бизнеса отвернулись от артиста, очевидно, опасаясь разделить его участь.

Но многие звезды решили поддержать Филиппа в трудную минуту. Как рассказывает «Московский Комсомолец», первой за него вступилась давняя подруга, певица Азиза Она осудила тех, кто ранее говорил о дружбе с певцом, а сейчас активно осуждает Филиппа Бедросовича.

Вслед за Азизой стали обозначать свое отношение к ситуации и другие известные артисты. Так, они начали выкладывать в личных блогах его песню, в которой Киркоров сообщил, что виной всему произошедшему – «усталость и первый снег».

Сцену с Филиппом Киркоровым вырезали из «Сватов». Там певец сыграл самого себя в ходе экскурсии на винзаводе. Как сообщает Telegram-канал Baza, до того, как сцену поправили, персонаж сериала называл артиста «дорогим Филиппом» и показывал ему «закрома».