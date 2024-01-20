Комик и актер Александр Гудков готов выступать на корпоративах исключительно по сценарию, отказавшись от импровизации и шуток про Россию. Об этом в субботу, 20 января, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на представителей шоумена.

По их словам, Гудков по-прежнему живет в России. Спрос на его выступления упал, однако комик требует за концерты на корпоративах два миллиона рублей с надбавкой. Такие условия у артиста были и раньше, но теперь он готов зачитывать только те шутки, которые предоставят ему организаторы. Гудков также готов отказаться от импровизации, передает Mash.

Комика Александра Гудкова, покинувшего Россию осенью 2022 года после начала частичной мобилизации в стране, заметили в столичном аэропорту Шереметьево. Зачем артист и экс-участник шоу Comedy Woman вернулся на родину и кому нужно его творчество в России, «Вечерняя Москва» узнала у музыкального критика Сергея Соседова.