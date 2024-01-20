Гагарина обиделась на участников «Голоса»
Финал первого съемочного дня шоу «Голос» закончился неожиданно. Полина Гагарина обиделась на всех участников и наставников, после чего вышла из студии.
Прошел первый съемочный день шоу «Голос». Завершился он неожиданно – Полина Гагарина обиделась на участников шоу и ушла из студии.
Конфликт возник, когда 29-летняя Анастасия Паньшина из Луганска исполнила песню «Спектакль окончен». К Анастасии повернулись Пресняков и Гагарина. Причем Гагарина особо отметила, что она не любит, когда перепевают ее песни, но номер Анастасии ей понравился, пишет СтарХит.
Тут же певица вспомнила ситуацию на «Голосе» прошлого сезона
«Меня травмировали тогда и использовали. В 11-м сезоне выходила к девчонкам и с удовольствием пела с ними, они меня целовали, говорили «спасибо», но шли к Владимиру. Ладно бы дважды, но это раз пять случалось! Поэтому спою при условии: если вы пойдете ко мне», - обратилась певица к Паньшиной.
Анастасия замялась и начала благодарить Гагарину.
«Я очень благодарна вам, Полина, что вы повернулись…», – сказала она.
И участники, и наставники начали смеяться, а рассерженная Полина в компании успокаивающего ее Антона Беляева вышла из студии.
Анастасия объяснила:
«Когда в кресло сел Владимир Пресняков в прошлом сезоне, я очень хотела попасть к нему в команду. А мечты должны сбываться».
Ведущая проекта Яна Чурикова пошутила:
«Мы все думали, что смотрим 12-й сезон «Голос», а это остросюжетный драматический детектив «Полина прости 2».
Ранее Полина Гагарина запустила в своем аккаунте рубрику «Вопросы - ответы» - любой желающий может поинтересоваться у певицы каким-либо аспектом ее жизни. В частности, у знаменитости поинтересовались, бывает ли она раздражительной.
«Я Овен в самом ярком проявлении этого знака. Я очень вспыльчива, это происходит в секунду. Но хуже, когда я молчу», - рассказала Гагарина.