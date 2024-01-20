Гагарина обиделась на участников «Голоса»

«Меня травмировали тогда и использовали. В 11-м сезоне выходила к девчонкам и с удовольствием пела с ними, они меня целовали, говорили «спасибо», но шли к Владимиру. Ладно бы дважды, но это раз пять случалось! Поэтому спою при условии: если вы пойдете ко мне», - обратилась певица к Паньшиной.