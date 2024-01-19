Собчак воссоздала популярный мем с порноактрисой

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак воссоздала популярный мем с американской порноактрисой Пайпер Перри в окружении чернокожих мужчин. Видео появилось в сторис ее Telegram-канала.

На кадрах Собчак так же, как и порноактриса, сидит на диване. Ее окружают четверо полуобнаженных чернокожих мужчин: двое сидят, а двое стоят позади. При этом на лицах у мужчин маски, изображающие героев интервью журналистки: блогера Стаса Васильева, рэпера Алишера Моргенштерна* (внесен Минюстом в реестр иноагентов), историка Евгения Понасенкова* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и актера Алексея Панина* (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Telegram-канал «СОБЧАК»

Собчак не пояснила, что конкретно имела в виду этим роликом.

Мем с порноактрисой Пайпер Перри был взят из порнофильма. На кадре девушка сидит на диване и улыбается, рядом стоят и смотрят на нее пятеро мужчин. Изображение стало популярным в 2016 году. Как правило, им иллюстрировали сложные жизненные ситуации и обилие проблем.