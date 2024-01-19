Стоянов дал совет молодым комикам

«Сначала [следует] прочитать очень-очень много книг, посмотреть очень много фильмов, узнать, что в этом жанре человечество придумало до тебя, и только после этого садиться в Maybach и давать из него интервью. А не в обратном порядке», — посоветовал Стоянов.