Марина Анисина выложила домашнее видео с Никитой Джигурдой

Экс-фигуристка Марина Анисина поделилась в социальных сетях архивным роликом, на котором танцует со своим мужем Никитой Джигурдой. В отличие от недавнего скандального видео с Волочковой, актер нежно обнимает жену во время медленного танца.

© Соцсети Марины Анисиной

Олимпийская чемпионка 2002 года в очередной раз старается обелить супруга перед общественностью, сообщает издание VOICE. В посте на своей страничке 48-летняя мать двоих детей рассказала подписчикам, что в ее отношениях с Джигурдой царит гармония, поэтому даже не думает о разводе.

«Между любимыми мужем и женой есть особая история, которую никто другой не может понять или оценить. Наша любовь и доверие только укрепляются со временем!» — сообщила Марина.