С организатора концерта Сюткина взыскали 340 тысяч рублей

В неприятную ситуацию попал предприниматель Александр Альмин, который в ноябре 2022 года организовал концерт Валерия Сюткина в оранжерее ВДНХ. За то, что певец исполнил на концерте 17 песен группы "Браво", предприниматель должен заплатить Российскому авторскому обществу 340 тысяч рублей.

Как следует из текста решения Арбитражного суда Москвы, вынесенного 16 января, песни "Король оранжевое лето", "Как жаль", "Заполярный твист", "Любите, девушки", "Вася", "Пилот", "Лунатик", "Радио ночных дорог" и другие хиты "Браво", были исполнены на мероприятии без согласия правообладателя, интересы которых представляет Российское авторское общество.

За каждую "незаконную" композицию с предпринимателя взыскано по 20 тысяч рублей.