«Я проклял. Очень жаль»: Разин рассказал о причине задержания Руденко

— Малахов опять собрал артистов, которых я проклял. 31 декабря он опять собрал артистов. Очень жаль Анатолия Руденко. Я ему говорил: «Не ходи туда, это все подстава, это все против Юры Шатунова». <…> Лера Кудрявцева пострадала. Теперь и Руденко арестован, — пояснил Андрей Разин в своем микроблоге.