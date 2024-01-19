«Я проклял. Очень жаль»: Разин рассказал о причине задержания Руденко
Российский продюсер Андрей Разин в своем микроблоге в социальных сетях рассказал, что является причиной задержания актера Анатолия Руденко, получившего популярность благодаря роли в фильме «Триггер». По словам Разина, в этом событии он виноват сам.
Продюсер сообщил, что задержание Руденко — это следствие влияния проклятия, которое продюсер наслал 31 декабря во время эфира на шоу Андрея Малахова.
— Малахов опять собрал артистов, которых я проклял. 31 декабря он опять собрал артистов. Очень жаль Анатолия Руденко. Я ему говорил: «Не ходи туда, это все подстава, это все против Юры Шатунова». <…> Лера Кудрявцева пострадала. Теперь и Руденко арестован, — пояснил Андрей Разин в своем микроблоге.
19 января из сообщения СМИ стало известно, что в отношении актера Анатолия Руденко, задержанного с наркотиками, возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта».
Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне. Актер возвращался домой со съемок на такси, когда машину остановили сотрудники ГИБДД. Поведение Руденко показалось им подозрительным, а во время досмотра у него был обнаружен сверток с белым веществом неизвестного происхождения.