Жену Джигурды раскритиковали из-за нового видео

Жена Джигурды словила волну хейта из-за нового видео
Жена Никиты Джигурды Марина Анисина выложила в Сеть видео, на котором танцует со своим мужем. Ролик быстро привлек всеобщее внимание и получил неоднозначные комментарии.
«Между любимыми мужем и женой есть особая история, которую никто другой не может понять или оценить. Наша любовь и доверие только укрепляются со временем!» – написала Анисина под видео.
Видео было выложено после скандала с Джигурдой и балериной Анастасией Волочковой, что посчитали нужным упомянуть некоторые подписчики, передает «Мослента».
«Не смешите», «Это все больше походит на цирк», «Ну поцелуй его еще после Волочковой», – написали комментаторы.
Напоминаем, что недавно в Сеть слили видео, на котором Джигурда срывает с Волочковой штаны, прижимается к низу ее живота, а после хватает за грудь. Поклонники неоднозначно отреагировали: кто-то был шокирован, а кто-то посчитал это простым развлечением.
«ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, что после скандала со слитым видео Джигурда избегает общения с Волочковой. Актер, по словам балерины, перестал отвечать на ее звонки.