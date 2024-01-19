Жену Джигурды раскритиковали из-за нового видео

Жена Никиты Джигурды Марина Анисина выложила в Сеть видео, на котором танцует со своим мужем. Ролик быстро привлек всеобщее внимание и получил неоднозначные комментарии.

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«Между любимыми мужем и женой есть особая история, которую никто другой не может понять или оценить. Наша любовь и доверие только укрепляются со временем!» – написала Анисина под видео.

Видео было выложено после скандала с Джигурдой и балериной Анастасией Волочковой, что посчитали нужным упомянуть некоторые подписчики, передает «Мослента».

«Не смешите», «Это все больше походит на цирк», «Ну поцелуй его еще после Волочковой», – написали комментаторы.

Напоминаем, что недавно в Сеть слили видео, на котором Джигурда срывает с Волочковой штаны, прижимается к низу ее живота, а после хватает за грудь. Поклонники неоднозначно отреагировали: кто-то был шокирован, а кто-то посчитал это простым развлечением.