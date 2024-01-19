Фадеев рассказал о работе с Лепсом

Музыкальный продюсер Максим Фадеев признался, что работает с певцом Григорием Лепсом, с которым они выпустили новую совместную песню «Брат», «как с другом». Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«[В работе с Лепсом] Я не испытываю ничего, кроме комфорта и человеческого отношения. У нас никогда нет споров, мы никогда не выясняем, кто громче поет в фонограмме, кто тише. В общем, нам нечего делить, мы просто делаем от души музыку, которую хотим», — сказал продюсер.

Он уточнил, что в жизни считает певца больше товарищем, чем другом, потому что для него друг — это более «глубинное» понятие. По его словам, они нечасто проводят досуг вместе, потому что заняты карьерой.