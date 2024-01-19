Стал известен гонорар Аллегровой на частных вечеринках

«Не каждый заказчик готов осилить такую сумму, которую просит Ирина. Если бы она была готова выступать миллионов за пять, от предложений у нее не было бы отбоя. Но она сознательно лишает себя заработка. Имеет на это полное право — на комфортную жизнь она уже себе, видимо, заработала», — рассказал Васильев.