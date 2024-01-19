Гоген Солнцев вызвал на бой Киркорова

Гоген Солнцев вызвал на бой Филиппа Киркорова
43-летний эпатажный артист Гоген Солнцев, известный своим появлением на различных ток-шоу, вызвал поп-короля отечественной эстрады на поединок на ринге. Соответствующие кадры появились в одном из рутуб-каналов.
Шоумен признался, что ему есть, за что побить Филиппа Киркорова.
«У меня есть человек, которого я хотел вызвать на бой. Он недавно меня здесь задушил на съемках. Киркоров, я вызываю тебя на бой!» — заявил Гоген Солнцев.
Певец пока ничего не ответил шоумену, поскольку очень занят на выступлениях. Так, недавно он порадовал публику в Дубае.