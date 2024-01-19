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Ярмольник высказался о будущем покинувших Россию артистов

Отъезд многих российских артистов и деятелей культуры из страны после объявления о начале специальной военной операции стал эмоциональным порывом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление актера и продюсера Леонида Ярмольника.

Ярмольник высказался о будущем покинувших Россию артистов
© РИА Новости

По его словам, многие не до конца понимали, что происходит. Он считает, что уехавшие вернутся на родину.

«На днях ехал в машине, слушал радио, и Владимир Владимирович Путин сказал: приветствуется, чтобы те люди, которые уехали, возвращались. Потому что все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, это была эмоциональная реакция. И, может быть, не все и не до конца понимали, для чего это и почему это. Но время показывает: все, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир. Просто бездействовать в этой ситуации нельзя», — заявил Ярмольник.

Он указал на то, что талантливых людей в стране не хватает.

«И я, действительно, очень рад тому, что президент дает понять: независимо от тех поступков и тех движений, что люди сделали, они всегда могут вернуться на родину, где они могут нормально работать, приносить радость и пользу. Если совсем просто, здесь их зритель, здесь те люди, которые их понимают», — подчеркнул артист.

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