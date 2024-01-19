Бьянка раскрыла секрет похудения на 30 кг

Про свое преображение Бьянка рассказала в личном блоге. Артистка отправилась на отдых в Таиланд, где поделилась с поклонниками новыми фотографиями. На снимке певица предстала в черном слитом купальнике и серых кроксах. Бьянка позировала на фоне белого песка и пальм.

От макияжа девушка отказалась, из аксессуаров отдала предпочтение солнцезащитным очкам и кепке.

В глаза бросается стройная фигура артистки, заметно, что певица сильно похудела.

«Те, кто гавкал мне в след, посмотрите какая у меня дисциплина и самообладание! Люблю себя», - написала Бьянка в социальных сетях.

В комментариях поклонники разделились на два лагеря. Первые восхитились силой воли Бьянки и отметили, что она выглядит шикарно. Однако некоторые не поверили в усилия певицы и предположили, что она легла под нож хирурга.

«Похудела сама или это операции», - написал один из пользователей Сети.

Артистка предпочитает не комментировать злые высказывания в свой адрес. По словам артистки, ее резкий набор веса был связан с гормональными изменениями. Певица тогда рассказывала, что принимает свою внешность, но будет работать над фигурой и делилась снимками в купальнике.