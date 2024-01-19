Легостаев вспомнил, как Пугачева организовала ему свидание

«Она (Пугачева) сказала, что будем записывать мою песню не в звездном доме, а в ее студии. Уже в ее лимузине мы были без микрофонов, она сообщила, что позвонила моей Ольге, и она меня уже ждет. Мы записали песню и после Алла Борисовна заявила: «Мы едем в гостиницу, у вас с Ольгой три часа». Мы после с Ольгой поженились, но уже развелись», — поделился артист.