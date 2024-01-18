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Филипп Киркоров пропал с афиш "Золотого граммофона" в Санкт-Петербурге

Российский певец и актер Филипп Киркоров пропал из списка артистов, выступление которых было анонсировано на 25 февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Речь про шоу "Золотой граммофон".

Киркоров пропал с афиш "Золотого граммофона" в Петербурге
© Российская Газета

Исчез Киркоров, участник "голой" ЛГБТ-вечеринки (движение запрещено в России), и с афиши концерта. В этом можно убедиться на аккаунте мероприятия.

При этом там же остается доступным предыдущий вариант анонса и старая версия плаката - постом от 27 декабря.

"25 февраля 2024 года на сцену Ледового Дворца выйдут: Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Artik & Asti, Митя Фомин, Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Юлианна Караулова, Filatov&Karas, Денис Клявер, Юлия Савичева и другие звезды. Ведущие: блистательный Николай Басков и утонченная Елена Север", - отмечено в нем.

Уведомлено, что "Золотой граммофон" "уже 28 лет удивляет зрителей масштабными номерами и яркой сценографией".

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Причины исчезновения Киркорова из рекламных материалов праздника песни не уточнены.

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Марина Жадан
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Артур Пирожков
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Митя Фомин
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