Киркоров пропал с афиш "Золотого граммофона" в Петербурге

Филипп Киркоров пропал с афиш "Золотого граммофона" в Санкт-Петербурге
Российский певец и актер Филипп Киркоров пропал из списка артистов, выступление которых было анонсировано на 25 февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Речь про шоу "Золотой граммофон".
Исчез Киркоров, участник "голой" ЛГБТ-вечеринки (движение запрещено в России), и с афиши концерта. В этом можно убедиться на аккаунте мероприятия.
При этом там же остается доступным предыдущий вариант анонса и старая версия плаката - постом от 27 декабря.
"25 февраля 2024 года на сцену Ледового Дворца выйдут: Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Artik & Asti, Митя Фомин, Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Юлианна Караулова, Filatov&Karas, Денис Клявер, Юлия Савичева и другие звезды. Ведущие: блистательный Николай Басков и утонченная Елена Север", - отмечено в нем.
Уведомлено, что "Золотой граммофон" "уже 28 лет удивляет зрителей масштабными номерами и яркой сценографией".
Причины исчезновения Киркорова из рекламных материалов праздника песни не уточнены.