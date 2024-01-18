Киркоров пропал с афиш "Золотого граммофона" в Петербурге

Российский певец и актер Филипп Киркоров пропал из списка артистов, выступление которых было анонсировано на 25 февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Речь про шоу "Золотой граммофон".

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Исчез Киркоров, участник "голой" ЛГБТ-вечеринки (движение запрещено в России), и с афиши концерта. В этом можно убедиться на аккаунте мероприятия.

При этом там же остается доступным предыдущий вариант анонса и старая версия плаката - постом от 27 декабря.

Уведомлено, что "Золотой граммофон" "уже 28 лет удивляет зрителей масштабными номерами и яркой сценографией".