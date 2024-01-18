Дочь светской львицы из Монако Березы заподозрила сестру в убийстве матери

Telegram-канал Shot сообщил о гибели президента Русского культурного центра в Монако 62-летней Натальи Березы.

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Отмечается, что ее сердце остановилось в ванной. Тело Березы было обнаружено ее младшей дочерью, 26-летней Елизаветой. Как стало известно каналу, старшая сестра Евгения теперь обвиняет ее в том, что случилось.

Издание Life со ссылкой на данные из ЕГРН сообщает, что за месяц до смерти Наталья Береза переписала на Елизавету пятикомнатную квартиру в дореволюционном особняке в Малом Власьевском переулке. Так, смотря на здание, можно заметить модерновый фасад розового цвета, богатый лепной декор, кованые балконы, украшенный витражами парадный подъезд, говорится в статье. Издание также указывает на то, что квартира была выставлена на продажу за 131 млн рублей.

Семье также принадлежит квартира этажом выше, отмечает Life. Она также с большой долей вероятности была переписана на Елизавету, подчеркивается в статье.

Кроме того, девушке, вероятно, досталась и французская недвижимость, узнала редакция издания.

«Полная тезка покойной Натальи Березы была прописана по адресу роскошной виллы в Ницце на берегу Средиземного моря. Цена — до полумиллиарда рублей», — уточняет Life.

Кроме того, семья владела двумя дачами. Одна из них расположена на Новой Риге в одинцовском клубном поселке «ГП-2», другая — под Мытищами в лесу у Пестовского водохранилища. Общая стоимость дачной недвижимости составляет до 200 млн рублей.

Кроме того, дочь Березы могла получить две «трешки» суммарной стоимостью около 40 млн рублей.