Звезда Comedy Club высказался об эмиграции

Популярный российский актер и юморист, экс-резидент шоу Comedy Club на телеканале ТНТ Роман Попов заявил, что мог бы жить в Испании. Об эмиграции он порассуждал в видео, доступном на YouTube-канале «Не Пруст».

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На вопрос о том, где бы артист мог жить, помимо России, он назвал одно иностранное государство.

«Испания. Канарские острова, остров Тенерифе», — раскрыл звезда Comedy Club.

Ранее о возможном отъезде из страны высказался известный комик Костя Пушкин. Он заявил, что не собирается уезжать из России.

До этого Попов заявил, что пока не хочет возвращаться в Comedy Club. Он допустил, что может снова стать участником проекта, если у него появится такое желание. По словам актера, один из основателей проекта Гарик Мартиросян всегда рад ему в шоу.