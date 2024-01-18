Бывший муж Ивлеевой покинул РФ: чего боится Элджей, при чем тут Асти

«Леше нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заниматься творчеством. Говорят же — художник должен быть голодным. Кого вдохновит и мотивирует уютный дом и налаженный быт? Спустя две недели такого автономного состояния мы поняли, что произошла перемена и она не в пользу нас двоих. Мы просто продолжали жить в этом, прислушиваться к себе еще больше. Все это длилось на протяжении месяцев четырех. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: „Давай, чао-какао!“ Нет, это сложно, очень больно и тяжело», — делилась блогер.