Никита Джигурда снялся в новом шоу с блогерами

Скандальный шоумен подпишет контракт с самым талантливым блогером в новом реалити-шоу "Контракт на удачу!".

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Шоу запускает приложение вертикальных видео Yappy и телеканал "2х2" . Эфир - 23 января в 19:05 . Семь молодых и талантливых "япперов" - блогеров в соцсети Yappy - будут бороться за настоящий контракт, который дает им путевку в закрытый мир шоу-бизнеса.

Первый этап претенденты уже преодолели, успешно пройдя онлайн-кастинг на платформе Yappy. Победителей определили сами пользователи Yappy по количеству лайков под видео. Теперь участникам предстоит в очных испытаниях впечатлить таинственного Клюва в маске чумного доктора, эксцентричного ведущего Александра Хоменко и влиятельного Босса Никиту Джигурду, от решения которого зависит, кто же подпишет заветный контракт.

Вова Филин, Катерина Масленикова, Кирилл Яковлев, Ульяна Алексеева, Михаил Горячев, Лилиана Апроян и Никита Овчаров - это имена тех, кому удалось успешно пройти кастинг на Yappy и доказать свои таланты конкурсной комиссии. Но впечатлить требовательного Босса Никиту Джигурду не так просто.