Балерина Анастасия Волочкова на пресс-конференции в Москве призналась, что приглашала шоумена Никиту Джигурду на встречу с журналистами, но он не пришел. Ее слова передает «СтарХит».

«Я была в аэропорту Мале, и мы договорились нас всех собрать. Никита сказал, что будет и ему нечего скрывать. Он сам вчера дал комментарий какому-то изданию, про то, что это не его рук дело, что это директор», — заявила экс-солистка Большого театра.

Танцовщица возмутилась тем, что ее вмешали в ссору между Джигурдой и директором. Она также подчеркнула, что если бы шоумен действительно ничего не скрывал, то не побоялся бы посетить пресс-конференцию. Балерина попыталась во время встречи связаться с ним, однако он не ответил. По словам Волочковой, Джигурда перестал отвечать на ее звонки.