Рэпер Pharaoh впервые вышел в свет с женой из «Битвы экстрасенсов»

Рэпер Pharaoh и звезда шоу «Битва Экстрасенсов» Соня Егорова пришли на премьеру сериала «Прелесть». Об этом сообщает Telegram-канал Peopletalk.

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Пара впервые за долгое время появилась на публике. Рэпер позировал на красной ковровой дорожке в черных брюках, рубашке и бомбере, а его жена — в тренче и брюках.

В феврале 2023 года рэпер Pharaoh намекнул на помолвку со своей возлюбленной, финалисткой шоу «Битва Экстрасенсов» Софьей Егоровой. Он опубликовал снимок двух рук — женской и мужской. На обеих красовались кольца: у девушки с драгоценными камнями, а у рэпера без них. Музыкант не подписал снимок, однако сопроводил его красноречивыми символами: сердцем, бокалами шампанского и кольцом.