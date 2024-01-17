Митя Фомин рассказал об отношении к Инстасамке

Фомин возмутился тем, что люди критикуют Инстасамку, заявляя, что могут сделать лучше.

«Опять же вот: ой, какая Инстасамка плохая! Так, а вам-то что? Она мешает вам жить? Сходите на концерт Спивакова, кого угодно... И забудьте! Вы же выше этого!» — заявил певец.

Фомин признался, что ему нравится Зотеева своей независимостью и некоторыми песнями. Артист также высказался о поющих блогерах и их хейтерах. По его мнению, не стоит говорить молодым звездам, что они находятся не на своем месте, если у них получилось пробиться на сцену.