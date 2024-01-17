Мать Тимати рассказала о дружбе Решетовой и нынешней жены отца рэпера

Мать Тимати рассказала, как относится к дружбе Решетовой и нынешней жены своего экс-супруга
Бывшая подруга Тимати Анастасия Решетова выложила в социальных сетях совместные фотографии со второй женой отца российского рэпера. Подписчики матери исполнителя - Симоны Юнусовой - узнали, как она относится к дружбе женщин.
В комментариях на своей странице Симона Юнусова ответила, что не имеет ничего против взаимоотношений знакомых. По словам матери Тимати, ее это мало волнует, сообщает People Talk.
«Человек обычно дружит с тем, кто ему близок по духу», — сказала Юнусова.
Неожиданно для подписчиков в своеобразный диалог включилась сама Решетова, которая пообещала в ближайшее время расставить все точки над «i».
«Если кто-то думает, что я не отвечаю на выпадки в мою сторону, потому что мне нечего ответить, и я боюсь, то очень зря. У меня просто все нормально и с психикой, и в жизни в целом, и я даже не обращаю на это должного внимания, — написала Анастасия — Похоже, что придется пойти против своих принципов и нарушить молчание, четко и честно расставив все точки над “i”. Обязательно это сделаю, когда у меня будет время и настроение на интернетные драмы».
Ранее мама Тимати ответила, по чьей инициативе она присутствовала на родах Анастасии Решетовой.