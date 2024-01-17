Мать Тимати рассказала о дружбе Решетовой и нынешней жены отца рэпера

«Если кто-то думает, что я не отвечаю на выпадки в мою сторону, потому что мне нечего ответить, и я боюсь, то очень зря. У меня просто все нормально и с психикой, и в жизни в целом, и я даже не обращаю на это должного внимания, — написала Анастасия — Похоже, что придется пойти против своих принципов и нарушить молчание, четко и честно расставив все точки над “i”. Обязательно это сделаю, когда у меня будет время и настроение на интернетные драмы».