Мария Миронова накинулась на Садальского из-за клеветы про ее отца

Мария Миронова редко вступает в какие-то конфликты и четко высказывает свою позицию по поводу всего, что происходит в мире. Она недавно рассказала о том, что ее отец Андрей Миронов никогда не хотел получать награды от СССР и не верил стране.

На фоне этого решил высказаться Станислав Садальский. Он заявил, что многие дети известных родителей придумывают какие-то факты об умерших родственников и врут о том, что на самом деле было. Стас уверен, что в реальности Андрей Миронов никогда так не говорил и всегда любил СССР.

Стоит отметить, что Мария не стала молчать и публично обратилась к Стасу. Она назвала актера лгуном и подчеркнула, что он постоянно пиарится на именах известных артистов. Пока что Садальский на это никак не ответил.