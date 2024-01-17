На музыкальном фестивале Coachella 2024 воссоединится группа No Doubt

Организаторы Coachella объявили исполнителей, которые появятся в рамках музыкального фестиваля. На площадке мероприятия выступят Doja Cat, Лана Дель Рей и Tyler, the Creator, а также исполнит свои хиты популярная рок-группа 90-х No Doubt.

Долгожданный калифорнийский музыкальный фестиваль пройдет 12-14 апреля и 19-21 апреля. Лана Дель Рей выступит на Coachella впервые с 2014 года. Местом для вечеринки выбран Empire Polo Club, располагающийся в городе Индио, штат Калифорния. Учредителем мероприятия, как и прежде, выступила компания Goldenvoice.