Павел Воля оправдался за скандальную шутку о сексе в поезде
Комик Павел Воля прокомментировал скандал вокруг его неудачной шутки, которую восприняли как высмеивание изнасилования. В своем Telegram-канале он отметил, что не намеревался затрагивать в своем выступлении эту тему.
По словам юмориста, вызвавшая негодование фраза была вырвана из контекста и посоветовал посмотреть выступление целиком.
«Я понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв. У кого такое хоть раз было, поймет. В насилии нет ничего смешного. А вот в любви очень даже», — написал Воля.
Он также обвинил СМИ в «перепечатывании» информации и поблагодарил тех, кто разобрался в ситуации и счел слова комика сравнением и метафорой.
Напомним, что накануне в сеть попал отрывок выступления комика в Санкт-Петербурге. На нем Воля пошутил, что у девушки, в отличии от мужчины, в плане секса все получится, даже если она заснет в общественном месте. Комментаторы негативно восприняли шутку, посчитав, что артист таким образом высмеивал сексуальные изнасилования.