Ксения Собчак опубликовала фото в балаклаве

Ксения Собчак рассказала, что контент для соцсетей ей снимает падчерица. По признанию телеведущей, ее портреты по-особенному видит 13-летняя Анна Богомолова.

«Лучшие мои портреты с выходных делаются Анной Константиновной», - отметила звезда.

Журналистка замужем за режиссером Константином Богомоловым. У супруга Собчак есть дочь Анна от актрисы Дарьи Мороз. Звезда «Содержанок» уже говорила, что девочка часто находится со знаменитой мачехой. Мороз не против такого общения.