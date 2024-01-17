Ксения Собчак опубликовала фото в балаклаве
Ксения Собчак рассказала, что контент для соцсетей ей снимает падчерица. По признанию телеведущей, ее портреты по-особенному видит 13-летняя Анна Богомолова.
«Лучшие мои портреты с выходных делаются Анной Константиновной», - отметила звезда.
Журналистка замужем за режиссером Константином Богомоловым. У супруга Собчак есть дочь Анна от актрисы Дарьи Мороз. Звезда «Содержанок» уже говорила, что девочка часто находится со знаменитой мачехой. Мороз не против такого общения.
Телеведущая воспитывает сына от актера Максима Виторгана. По словам Собчак, у них с бывшим супругом хорошие отношения.