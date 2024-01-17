Актриса Ольга Дибцева показала будущего отца своего второго ребенка
Звезда российского комедийного фильма «Холоп» Ольга Дибцева опубликовала в социальных сетях фото нынешнего избранника, от которого ждет ребенка.
По ее словам, возлюбленный стал ее спасением после тяжелого развода с бизнесменом Романом Бочаровым, сообщает VOICE.
«Я никого не искала, и он никого не искал, это просто судьба. Мы с первой встречи поняли, что созданы друг для друга. Дальше уже был вопрос времени» — поделилась артистка.
Пока Ольга Дибцева показала поклонникам спутника только со спины, объяснив это тем, что уважает личное пространство любимого и расскажет в полной мере об их истории отношений лишь с его согласия.
«Он не актер, не публичный человек. Для него, конечно, не привычно такое повышенное внимание. Если он сам захочет и будет готов, мы поделимся нашей историей», — высказалась Ольга.
На данный момент актриса находится на последних месяцах беременности и активно готовится к появлению нового ребенка.