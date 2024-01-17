Актер Галкин прокомментировал слова Марии Мироновой о ее отце

Дочь Андрея Миронова Мария резко ответила в сети одному из пользователей. Он задал вопрос актрисе про ее знаменитого отца и поинтересовался, почему ему не давали народного артиста СССР? На что Миронова ответила, что легендарный артист не верил в СССР и не хотел этого звания.

Заслуженный артист России Борис Галкин отреагировал на высказывания актрисы. Об этом пишет АиФ. Он хорошо знал Андрея Миронова, так как они играли вместе в Театре сатиры. Галкин отметил, что актер не был «антисоветчиком».

Артист отметил, что Миронов пользовался большим успехом. По его словам артиста всегда узнавали и он понимал, что достиг высокого уровня популярность. Это даже льстило ему.

Галкин добавил, что возможно Миронов обсуждал с близкими, как он относится к званиям, актер такого от него никогда не слышал.