«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 17 января, мнение Путина

Участники вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла 20 декабря в Москве с дресс-кодом almost naked («почти голый»), до сих пор сталкиваются с последствиями посещения мероприятия. Какие известны последние новости об этом, где сейчас Дима Билан, VACIO?

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Что известно о новом иске к Анастасии Ивлеевой

Таганский суд Москвы накануне зарегистрировал новый коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплатить миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за вечеринку в клубе «Мутабор». Известно, что среди истцов значится режиссер Александр Иншаков, а соответчиком выступает ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС).

По данным Telegram-канала SHOT, всего от россиян поступило шесть заявлений на Анастасию Ивлееву после «голой» вечеринки. Источник уточняет, что пятеро из шести заявителей являются жителями Москвы. О том, как сотрудники полиции отреагировали на поступившие жалобы, неизвестно.

Что сказал Путин о «голой» вечеринке

Президент России Владимир Путин накануне впервые высказался о «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Глава государства призвал равняться не на тех, кто принимал участие в мероприятии, обернувшемся скандалом и последствиями, а на российских воинов, участвующих в спецоперации.

«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраивают по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — сказал Путин.

Источники Telegram-канала Baza сообщали, что фото и видео с вечеринки Ивлеевой дошли до президента России. За сутки до мероприятия глава государства провел церемонию вручения «Золотых звезд» Героя России участникам СВО.

«Кто именно из военнослужащих возмутился, „Базе“ неизвестно, но видео и фото в итоге дошли до Владимира Путина, и, видимо, президенту это очень не понравилось. <...> До участников вечеринки довели, что у них теперь будут большие проблемы», — писала Baza.

Что известно о поездке Билана в Донбасс

Певец Дима Билан 16 января приехал в Донбасс, чтобы поддержать жителей ДНР и участников спецоперации на Украине. Артист побывал в Республиканском травматологическом центре, где подарил находящимся на лечении детям сладкие наборы и умные колонки, а медицинскому коллективу для облегчения условий работы вручил планшеты.

Там же он встретился с участниками СВО и мирными жителями, которым поможет получить необходимые им протезы. Кроме того, в Донецке исполнитель посетил приют для бездомных животных «ПИФ», которому передал 3 млн рублей. Далее Билан поехал в Горловку, где вручил Детскому социальному центру кондиционеры.

Где сейчас Анастасия Ивлеева

Telegram-канал SHOT сообщал, что Анастасия Ивлеева 14 января вернулась в Москву после скандала с «голой» вечеринкой. По информации источника, она продолжает решать проблемы, возникшие после тусовки в клубе «Мутабор».

Ранее блогер опровергла свой побег в Дубай и заявила, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге в кругу близких людей.

Что известно о судьбе рэпера VACIO

Рэпер VACIO (Николай Васильев) вышел из спецприемника, где отбывал 10 суток второго административного ареста. По данным SHOT, исполнитель прошел медкомиссию в военкомате Савеловского района и встал на учет.

«Как любой законопослушный гражданин России, он встал на воинский учет и прошел медкомиссию. Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе», — сказал адвокат рэпера Роман Попов.