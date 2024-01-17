Анна Седокова показала фигуру в леопардовом купальнике

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном образе на пляже во Флориде, США. Соответствующие кадры опубликованы в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя исполнительница показала фигуру на камеру, позируя на побережье Атлантического океана. Для данного вида отдыха знаменитость выбрала слитный купальник с леопардовым принтом. При этом предмет гардероба отличался откровенным декольте и глубокими вырезами на ягодицах.

Кроме того, звезда распустила волосы, надела объемные солнцезащитные очки и нанесла на губы коричневую помаду.