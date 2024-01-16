«Магическая любовь»: кто из экстрасенсов мог бы принять участие в аналоге «Холостяка»

Зачастую героями передач по поиску любви становятся актеры, музыканты и прочие небезызвестные личности шоу-бизнеса. Однако в 2024 году всех их решил потеснить экстрасенс Константин Гецати, который стал героем аналога шоу «Холостяк». Впрочем, помимо него, в России немало других магов и эзотериков, жаждущих найти вторую половину. Настало время разобраться, кто из популярных ныне колдунов мог бы попытать себя в роли жениха.

Константин Гецати (настоящее имя — Таймураз Гацаев) расширил рамки собственного телевизионного амплуа от медиума до завидного ухажера. Победитель 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» стал героем аналога шоу «Холостяк» — «Невеста. Экстра любовь» на канале ТНТ. Как сообщает Life, мужчина будет искать любовь среди 26 девушек, 16 из которых отправятся бороться за сердце непростого суженого в Морокко. Если отобранные конкурсантки разочаруют сурового аланского мага, то в бой постепенно будут вступать оставшиеся в Москве десять претенденток.

Таинственный Константин Гецати далеко не единственный на экстрасенсорной арене, кто мог бы попытать удачу в новом реалити-шоу. Например, потомственный провидец Александр Шепс все еще ходит без кольца. За спиной у победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» целая плеяда романов, но пока что ни одной из дам не удалось обуздать его сердце. Кроме этого, в холостяках ходит младший брат Александра — Олег Шепс, ставший победителем «Битвы сильнейших».