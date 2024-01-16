«Магическая любовь»: кто из экстрасенсов мог бы принять участие в аналоге «Холостяка»
Зачастую героями передач по поиску любви становятся актеры, музыканты и прочие небезызвестные личности шоу-бизнеса. Однако в 2024 году всех их решил потеснить экстрасенс Константин Гецати, который стал героем аналога шоу «Холостяк». Впрочем, помимо него, в России немало других магов и эзотериков, жаждущих найти вторую половину. Настало время разобраться, кто из популярных ныне колдунов мог бы попытать себя в роли жениха.
Константин Гецати (настоящее имя — Таймураз Гацаев) расширил рамки собственного телевизионного амплуа от медиума до завидного ухажера. Победитель 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» стал героем аналога шоу «Холостяк» — «Невеста. Экстра любовь» на канале ТНТ. Как сообщает Life, мужчина будет искать любовь среди 26 девушек, 16 из которых отправятся бороться за сердце непростого суженого в Морокко. Если отобранные конкурсантки разочаруют сурового аланского мага, то в бой постепенно будут вступать оставшиеся в Москве десять претенденток.
Таинственный Константин Гецати далеко не единственный на экстрасенсорной арене, кто мог бы попытать удачу в новом реалити-шоу. Например, потомственный провидец Александр Шепс все еще ходит без кольца. За спиной у победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» целая плеяда романов, но пока что ни одной из дам не удалось обуздать его сердце. Кроме этого, в холостяках ходит младший брат Александра — Олег Шепс, ставший победителем «Битвы сильнейших».
Среди российских ясновидящих все еще свободен чернокнижник и по совместительству лидер 20-го сезона небезызвестного проекта Дмитрий Матвеев. Некогда боксер, тату-мастер и медик был женат на коллеге по шоу — китаянке Чжофань Ли, также известной под имнем Астрид. Вот только семейная лодка супругов разбилась спустя три года совместной жизни, так как люди «не сошлись психотипами». Однако всем девушкам лучше быть поосторожнее с магом, так как, по его словам, ему не чуждо разбивать девичьи сердца.