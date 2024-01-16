$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

Mash: рэперу Vacio предложили службу в оркестровых войсках с зарплатой

Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), появившийся голым на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, будет служить в оркестровых войсках. По данным Telegram-канала Mash, такую возможность ему предложили в военном комиссариате Савеловского района Москвы.

Стало известно, в каких войсках будет служить рэпер Vacio
© youtube

Канал уточняет, что ему предоставили возможность службы с правом уезжать домой каждые выходные и зарплатой около 60 тысяч рублей.

Кроме того, добавляют авторы канала, у Николая Васильева будет возможность жить на съемной квартире.

Известно, что до этого военная медкомиссия родного Екатеринбурга признала Vacio негодным из-за псориаза.

Накануне Vacio вышел из спецприемника в Москве, где он отсидел в общей сложности 25 суток. По словам его адвоката, Васильев как законопослушный гражданин Российской Федерации встал на воинский учет и прошел медицинскую комиссию.

Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева
Николай Васильев
Москва
Екатеринбург
3
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости