Лариса Гузеева собирается превратить свое имя в бренд

Телеведущая Лариса Гузеева подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Согласно заявке, под этими наименованиями ведущая собирается производить и продавать косметику, бытовую химию, нижнее белье и одежду из латекса, а также оказывать услуги в различных областях: гостиничный бизнес, страхование, недвижимость, дизайн, акушерство и пластическая хирургия.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о планах шоумена Дмитрия Нагиева зарегистрировать собственное имя в качестве бренда. Актер подал заявку и указал в ней, что собирается выпускать под ним парфюмерию, косметику, одежду, обувь, ювелирные украшения, часы, а также оказывать образовательные и рекламные услуги.