Блогера Сашу Стоуна заподозрили в романе с 39-летней артисткой Надеждой Сысоевой

Больше года 24-летний блогер Саша Стоун встречался с коллегой по цеху Валей Карнавал, однако их пути разошлись в 2023 году. Похоже, теперь сердце Стоуна вновь несвободно: подписчики интернет-знаменитости заподозрили его в романе с 39-летней артисткой шоу Comedy Woman Надеждой Сысоевой.

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Поклонники блогера и юмористки заметили, что Новый год Стоун отметил в квартире, которая по интерьеру похожа на жилье Сысоевой. Они поделились почти идентичными кадрами в социальных сетях. Кроме того, сейчас знаменитости выкладывают фотографии с виллы в Таиланде, которые также похожи между собой.

Еще одним «доказательством» романа знаменитостей стал современный признак ухаживаний — Стоун поставил «лайки» под всеми последними фотографиями Сысоевой. Однако официального подтверждения информации об их отношениях пока не поступало.