Глюкоза снялась в лавандовом купальнике

Певица Глюкоза выложила фото в купальнике
Певица Глюкоза опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новую фотографию, которую сделала во время отдыха с семьей на Сейшельских островах.
Перед камерой 37-летняя Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) предстала в слитном купальнике лавандового цвета. Певица дополнила свой образ серебристым колье. Знаменитость была с мокрыми волосами и без косметики, поддержав тренд на естественность. Глюкоза позировала вместе с местными жителями на фоне водопада.
В конце декабря музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта «Глюк'oZa» без певицы Натальи Чистяковой-Ионовой. Он заявил, что принял такое решение после того, как узнал, что артистка была среди участников вечеринки Насти Ивлеевой.
Скандальное мероприятие состоялось в клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года. В числе гостей были такие знаменитости, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама Настя Ивлеева и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.