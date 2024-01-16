Глюкоза снялась в лавандовом купальнике

Певица Глюкоза опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новую фотографию, которую сделала во время отдыха с семьей на Сейшельских островах.

© Газета.Ru

Перед камерой 37-летняя Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) предстала в слитном купальнике лавандового цвета. Певица дополнила свой образ серебристым колье. Знаменитость была с мокрыми волосами и без косметики, поддержав тренд на естественность. Глюкоза позировала вместе с местными жителями на фоне водопада.

В конце декабря музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта «Глюк'oZa» без певицы Натальи Чистяковой-Ионовой. Он заявил, что принял такое решение после того, как узнал, что артистка была среди участников вечеринки Насти Ивлеевой.