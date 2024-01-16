Экс-ведущий «Модного приговора» оценил своего преемника

Экс-ведущий телепередачи «Модный приговор» Александр Васильев заявил «Газете.Ru», что у его преемника, стилиста Александра Рогова есть нужные для ведущего программы профессионализм и обаяние. Проживающий во Франции Васильев пожелал успеха всем участникам проекта.

Я уверен, что Александр Рогов обладает харизмой, профессионализмом и обаянием, необходимым для ведения программы «Модный приговор». Очевидно и для него выбор не прост — ему придется отказаться от собственной программы на другом канале, кажется СТС, но, надеюсь, Первый канал соблазнит его гонораром и значимостью! — заявил Васильев.

Ранее общественники движения «Ветераны России» попросили СК РФ проверить экс-ведущего шоу «Модный приговор» Васильева. По данным канала, их возмутило, что историк моды негативно отзывался о России и СВО, а теперь читает лекции студентам МГУ.

До этого сообщалось, что Васильев ведет лекции в учебном заведении на постоянной основе. В Центре креативных индустрий, который относится к философскому факультету столичного университета, изданию подтвердили, что на распространившемся в Сети видео действительно запечатлен Васильев.